 30 ألف أثيوبي تقدموا بطلبات للاستفادة من «وطن بلا مخالف» | صحيفة تواصل الالكترونية

30 ألف أثيوبي تقدموا بطلبات للاستفادة من «وطن بلا مخالف»

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30 ألف أثيوبي تقدموا بطلبات للاستفادة من «وطن بلا مخالف»

تواصل – سامر محمد:

أصدرت الحكومة الأثيوبية أكثر من 30 ألف تأشيرة وجوازات سفر عاجلة لمواطنيها العاملين في المملكة لتسهيل عملية إعادتهم إلى وطنهم مستفيدين من حملة “وطن بلا مخالف”.

ووفقاً لصحيفة “هورن أفيرز” الأثيوبية فإن أعداد الأثيوبيين الذين يعتقد أنهم يقيمون في المملكة بشكل مخالف يصل إلى 400 ألف أثيوبي.

وذكرت أنه في الفترة من 2013 و2014م تم ترحيل أكثر من 100 ألف أثيوبي من المملكة، لكن خلال السنوات التالية، يعتقد أن ما لا يقل عن 260 ألف أثيوبي توجهوا للسعودية، وسجل العام الماضي رقماً قياسياً بوصول 117 ألفاً منهم إلى اليمن في طريقهم للمملكة.

وتحدثت الصحيفة عن أن رئيس الوزراء الأثيوبي انضم رسمياً لجهود إقناع المخالفين بالعودة إلى ديارهم وذلك بإصداره تصريحا تلفزيونيا الأسبوع الماضي، حث فيه المخالفين بالعودة قبل بدء عملية الترحيل الإجباري.

وعلى الرغم من أن نحو 30 ألف أثيوبي بدون وثائق سفر في المملكة حصلوا على تأشيرات وجوازات من البعثات الدبلوماسية الأثيوبية في السعودية، إلا أن آلافاً قليلة منهم عادوا بالفعل حتى الآن لأديس أبابا.

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