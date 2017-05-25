جامعة الباحة تشكل لجنة للتحقيق في اعتداء أكاديميات على طالبة

تواصل ـ الباحة:

قال المتحدث باسم جامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني، إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما يتم تداوله من تعرض طالبة تدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية لاعتداء من قبل أكاديميات، وسيتم اتّخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأنظمة الجامعة ولوائحها.

وشدد على أن إدارة الجامعة لن تسمح بالمساس بأي طالبة مهما كانت الأسباب٬ ولن تسمح بالإساءة. يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بكثرة خبر تعرض طالبة في الجامعة للضرب من رئيسة القسم وبعض أستاذات كلية التربية للبنات بسبب حديث جانبي عن شهر رمضان. بحسب “عكاظ”

ونقل مغرّدون على “تويتر” تغريدة نسبوها للطالبة تقول: إنّ الطالبة قالت “لن أنساكن من الدعاء في ليلة القدر التي لا يرد فيها الدعاء”؛ الأمر الذي أثار حفيظة رئيسة القسم ومنسوباته٬ ما طوّر الأمر إلى درجة شد الطالبة والعنف بحسب رسالة نسبت للطالبة.