تحذير من إعطاء دواء الإسهال للطفل قبل استشارة الطبيب

تواصل – وكالات:

حذّر طبيب الأطفال الألماني أولريش فيجلر، من إعطاء الطفل دواء الإسهال دون استشارة الطبيب، مشيراً إلى خطورة تناول الطفل الأقل من عامين أدوية تمنع حركة الأمعاء، لأنها تقلل معدل التبرز لدى الطفل.

وأضاف، أنه بذلك يتم الحد من قدرة الأمعاء لدى الطفل على تنظيف نفسها، وهو ما يتيح الفرصة أمام بقاء جراثيم بكتيرية تحت ظروف معينة لفترة طويلة، والتي قد تنتقل في أسوأ الحالات إلى مجرى الدم.

وأشار “فيجلر”، إلى أنه من الأفضل استشارة طبيب الأطفال حول العلاج المناسب للطفل، وخاصة قبل الرحلات. وفي معظم الحالات يوصي الطبيب بإعطاء الطفل مزيج إلكتروليتي لإمداد الجسم بالمعادن المفقودة.

ويلزم الذهاب بالطفل إلى الطبيب في حالات الحمى أو وجود دم أو مخاط في البراز أو القيء المتكرر. وبالنسبة للرضع، فإنه ينبغي الذهاب إلى الطبيب عند خروج البراز على شكل مائي أكثر من أربع مرات في اليوم، وأكثر من ست مرات في حالة الأطفال الصغار.