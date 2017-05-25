الحقيل: أسعار المنازل تُناسب 25% من المواطنين

تواصل – الرياض:

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إنه خلال الفترة الماضية نشأ فراغ سعري، مما أدى لتناسب أسعار الوحدات السكنية تقريباً مع 25% من قدرات المواطنين، بينما 75% ليست لديهم القدرة على الشراء.

جاءت تصريحات وزير الإسكان في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول خلال مؤتمر تقنية البناء الأول بالرياض، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم بناء مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وتم فعلياً البدء في تشييدها.

وبشأن مشروع ضاحية الفرسان، قال الحقيل إنه “لم تتضح الصورة النهائية، والشركات “سبك” و”دايو” و”هانوا” يعرضون لنا خيارات عديدة للمشروع، ونحن بحاجة أن يتوفر في المشروع خمسة عناصر هي السعر والوقت والجودة والتوظيف والمنتج المحلي.. وإذا توفرت فيه هذه العناصر نعتقد أنه مشروع ناجح”.