مفتي أستراليا يعلن السبت المقبل أول أيام رمضان

تواصل – وكالات:

أعلن مفتي أستراليا الدكتور إبراهيم أبو محمد، أن يوم السبت المقبل الموافق 27 مايو 2017م، هو بداية شهر رمضان المبارك في بلاده.

وأكد المفتي في بيان، على احترام الخلاف الفقهي في مسألة بداية ونهاية شهر رمضان وضرورة وحدة المسلمين رغم الخلاف في مثل هذه المسائل وعدم الخوض فيها جمعاً للكلمة ووحدة الصف ورفعاً للنزاع والفُرقة.

وشدد مفتي أستراليا على ضرورة الحرص على صحة وسلامة الصوم وتجنب مبطلاته ومفسداته المادية والمعنوية. وأهاب المسلمين بأن يخص الصائمون إخوانهم بالدعاء وخاصة في مناطق الأزمات والكوارث بأن يُفرج الله كروبهم ويُنهي حروبهم وأن يعمّ السلام.