12 جائزة تحصدها ثانوية القيروان بمكة في مناشط التعليم

تواصل – مكة المكرمة:

تميزت ثانوية القيروان وحققت العديد من الإنجازات خلال هذا العام للمدارس والطلاب والمعلمين ومسابقة أيامن للعمل التطوعي على مستوى مدارس شرق مكة، ضمن مسابقات المدارس بتعليم مكة المكرمة.

وكانت المدرسة ضمن أفضل المدارس في معيار “الانضباط المدرسي” وهو يهتم بالانضباط والحضور بشكل عام وخصوصاً في الفترة التي تسبق الإجازات، كما كانت ضمن أفضل المدارس حسب معيار “التحصيل العلمي”، وهذا يتم قياسه بما يسمى بسد الفجوة بين درجة المدرسة ونتائجهم في اختبار قياس، وتم تكريم عبدالله الشمراني ضمن المعلمين المميزين على مستوى شرق مكة.

وشاركت المدرسة بثلاثة فرق تطوعية مختلفة ومتنافسة وكان السباق بينهم وبين ٣٠ عملاً تطوعياً مختلفاً، وتم ترشح الثلاث فرق كاملة للمرحلة الختامية من ضمن أفضل خمسة أعمال.

وحصدت فرق القيروان المراكز الثالثة الأولى، بالمركز الأول حصل فريق TM Team على ٣٠٠٠ ريال – والذي اعتمد على فكرة تنظيم المساجد وذلك تجهيز أحد المساجد وجعله أنموذجاً للمسجد الملائم من نظافة وترتيب وتوفير الشاشات ونظافة الجدران ودورات المياه وإصلاح بعض الأمور البسيطة وتم توفير معطرات ومزيلان للروائح لجعله أكثر راحة وطمأنينة.

أما عن المركز الثاني فقد حصل فريق “فينا خير” على (٢٥٠٠ ريال) الذي يهدف إلى جعل البيئة أكثر نظافة وجاذبية، وركز الفريق على نظافة المدرسة وإزالة كل الكتابات الغير لائقة بالإضافة إلى الاهتمام بأحد المساجد وتنظيفه وتنظيم دورة لغرس قيمة النظافة لدى صغار السن وذو الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى وتكريم عمال النظافة داخل المدرسة وخارجها.

حصل فريق dependables على المركز الثالث بجائزة ١٥٠٠ ريال، وهو فريق تطوعي اهتم بعصب الحياة وهي التقنية وخصوصاً في المجال التعليمي المحيط بهم؛ وقام الفريق بعمل دورة لتعليم الفوتوشوب وكان من المقرر إقامة دورة أخرى لتعليم الفورمات لكن تقديم الاختبارات حال دون ذلك، حيث ركز الفريق أيضاً على تكوين فريق يحمل هذه الرسالة حتى بعد تخرج الأعضاء ليوفروا الدعم التقني للمعلمين والمدرسة بشكل كامل.

أما عن مسابقة تدبر الوزارية للسنة والسيرة النبوية ومسابقة قارئ مكة ومسابقة مؤذن مكة فقد حققت ثانوية القيروان، المركز الأول في الفرع الأول في السنة النبوية على مستوى مكة للطالب عبدالله عوض العصيمي، والمركز الأول في الفرع الأول للسيرة النبوية على مستوى مكة للطالب سهيل حزري، والمركز الأول في مسابقة أذكار الصباح والمساء للطالب مؤيد دبوس، وعن مسابقة مؤذن مكة فحصلت على المركز الرابع على مستوى مكة للطالب رعد أجاوي، والمركز الأول في مسابقة قارئ مكة للطالب صهيب نور.

وحققت القيروان في صباح اليوم جائزة التميز في النشاط والمشاركة الفعالة في مختلف المسابقات من قبل إدارة النشاط الطلابي في تعليم مكة.