 توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على معظم مناطق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على معظم مناطق المملكة

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توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على معظم مناطق المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الرياض، والجوف، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والشرقية، ونجران، والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة )، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض، نجران .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحةن والأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة)، بينما يكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار على منطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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