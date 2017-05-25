الرياض.. ضبط وافد هرَّب خادمات من منازل كفلائهن وتشغيلهن بنظام الساعات

تواصل- فريق التحرير:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه في ضوء الجهود الأمنية المبذولة لضبط المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر، فقد تم رصد عدة بلاغات تغيب وهروب لعدد من العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة لدى عدد من مراكز شرط المنطقة.

وأضاف الناطق الإعلامي: “إثر ذلك قامت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة بتحليل المعلومات المتاحه واتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة أحد الوافدين من الجنسية الفلبينية ببعض تلك البلاغات، وأسفرت الجهود عن ضبطه في كمين محكم وضُبط معه وافدتان قدمتا بمهنة (عاملة منزلية) وسبق الإبلاغ عن تغيبهن، وأقر بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات واليوم والشهر بطريقة غير نظامية”.

وتابع: “جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر والإقامة بحقهم جميعا حسب الاختصاص”.