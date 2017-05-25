«العمل» توقِف قرارات نقل 101 فني صيانة طائرات بالدمام

تواصل – الدمام:

ألزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة، الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران بوقف قرارات نقل 101 فني صيانة طائرات من أصل 158 موظفا لمدينة الدمام، بعد تقدمهم بدعاوى قضائية، كما ألزمتها أيضا بدفع 3 آلاف ريال للموظفين، لقاء ما تكبدوه من تكاليف ومصاريف رفع الدعوى.

وصدر قرار الهيئة بعدما ثبت لديها بأن الشركة أصدرت قرار نقل الموظفين من أماكن عملهم الحالية – جدة والمدينة المنورة والرياض- إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامتهم الأصلي دون موافقة الموظفين الكتابية على ذلك، حتى إذا لم يتم النقل فعلياً كون العبرة في الاعتراض على مضمون القرار الإداري وليس الفعل المخالف لنص المادة 58 والمادة 48 من لائحة نظام العمل – وفقاً لـ”مكة”-.

بالإضافة إلى ثبوت اعتراض الموظفين على القرار الإداري لدى الهيئة من واقع رسالة البريد الالكتروني المرسلة للإدارة المختصة في الشركة، وكذلك إقرار الطرفين بوجود دعوى منظورة في الهيئة العليا بجدة فيما بينهما، مخالفة بذلك نص المادة 226 من نظام العمل.