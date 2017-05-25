«الخضيري»: «مرصد المجمعة» سيخرج للترائي اليوم بناءً على دعوة المحكمة العليا

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أكد مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة الرائي عبدالله الخضيري، أن مرصد المجمعة سيخرج لرصد هلال شهر رمضان اليوم الخميس 29 شعبان 1438هـ بناء على دعوة المحكمة العليا وتطبيقا لنصوص الشرع التي أكدت على أن المعتبر في دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية دون النظر للحسابات الفلكية، مشيرا إلى أن المعطيات الحسابية وفق حسابات “مرصد المجمعة الفلكي” وبناء على المتابعات اليومية للقمر ومنازله تشير إلى أن القمر سيغيب يوم الخميس 29 شعبان قبل الشمس بـ23 دقيقة بينما ستغيب الشمس يوم الجمعة 30 شعبان قبل القمر بـ43 دقيقة.

وقال مدير مرصد المجمعة الفلكي: “بعد إتمام الحسابات الفلكية في مرصد المجمعة لخط طول وعرض مدينة حوطة سدير ليوم الخميس ٢٩ شعبان ١٤٣٨هـ وفقا لتقويم أم القرى الموافق ٢٥مايو ٢٠١٧م تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب – بمشيئة الله تعالى- الساعة ٦:١٧ عند درجة ٢٨٨ شمال الغرب، بينما تغرب الشمس الساعة ٦:٤٠ مساءً عند درجة ٢٩٣ شمال الغرب، وبناء عليه سوف يكون غروب القمر قبل الشمس بـ٢٣ دقيقة في موقع الرصد بحوطة سدير”.

وأضاف الخضيري: “ظروف الأحوال الجوية المتوقعة إن شاء الله تعالى سوف تميل إلى الصحو مع وجود غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستكون العظمى ٣٩ درجة مئوية وسرعة الرياح ٢٣كم/ ساعة تقريبا شمالية شرقية”.

وتابع: “ستغرب الشمس يوم الجمعة٣٠ شعبان ١٤٣٨(حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٦مايو ٢٠١٧م الساعة ٦:٤١ مساءً عند درجة ٢٩٣ شمال الغرب، وسيغرب القمر الساعة ٧:٢٤ مساءً عند درجة ٢٨٩ شمال الغرب، أي بعد غروب الشمس بـ٤٣ دقيقة بإذن الله”.