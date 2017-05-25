«جوجل» تعتزم إطلاق خدمة تتبع النفقات باستخدام بطاقات الائتمان

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة جوجل إطلاق خدمة تهدف إلى تتبع نفقات المستخدمين باستخدام مليارات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر لمقارنة عدد مشاهداتهم لإعلانات على شبكة الانترنت وعمليات الشراء المباشرة من المتاجر.

وستتيح خدمة “جوجل أتريبيوشن” لشركات الدعاية معرفة ما إذا كانت الإعلانات تحفز المستخدمين على إجراء عمليات بيع مباشرة بدون استخدام إنترنت أم لا.

وقالت الشركة خلال الإعلان عن الخدمة إنها رصدت ما يعادل 70 % تقريبا من المعاملات المالية التي تجرى باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر في الولايات المتحدة.

وقال معارضون إن الخطوة تعد ضربة أخرى لخصوصية المستخدمين. وتستطيع جوجل جمع معلومات عن موقع المستخدم من خلال هاتفه، وتحديد وقت مشاهدته لإعلان وإذا كان يبحث عن منتج معلن عنه ثم يذهب إلى متجر لشراء هذا المنتج بعيدا عن استخدام الإنترنت.

وكانت جوجل قد طرحت في عام 2014 خدمة تهدف إلى تحديد عدد زيارات المتاجر باستخدام بيانات تحدد موقع المستخدم عن طريق هاتفه المحمول.

وقالت الشركة :”خلال ثلاث سنوات استطاعت شركات الدعاية تحديد عدد الزيارات لنحو خمسة مليارات متجر”. وأضافت أن “الشركاء غير المباشرين” لجوجل رصدوا بالفعل نحو 70 % من المعاملات التي جرت باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر.

ولن يكون لجوجل حق الاطلاع على تفاصيل نفقات الأفراد، بل ستتعرف على قيمة جميع المشتريات في وقت معين. وقال متحدث باسم الشركة :”على الرغم من تطويرنا لمفهوم هذه الخدمة قبل عام، إلا أنها تحتاج إلى جهد لتطوير حل يلبي متطلبات الخصوصية الصارمة للمستخدم.”

وأضاف :”من أجل تحقيق ذلك طورنا تكنولوجيا تشفير جديدة تضمن سريّة بيانات المستخدم وتأمينها وجعلها مجهولة”. وقال مارك روتينبيرغ، المدير التنفيذي لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، لصحيفة واشنطن بوست :”المثير بالنسبة لي هو أنه في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات أكثر تطفلا من خلال جمع البيانات، أصبحت في الوقت ذاته أكثر أمانا”.

ويمكن للمستخدمين تعطيل الخدمة من خلال الذهاب إلى صفحة إعدادات الإعلانات وإلغاء اختيار :”استخدم أيضا نشاط ومعلومات حساب جوجل لتحديد أفضليات الإعلانات للمستخدم على هذه المواقع والتطبيقات وتخزين هذه البيانات في حساب جوجل الخاص بك”. كما يمكن للمستخدمين تعطيل الأفضليات الشخصية لجميع إعلانات جوجل، كما يمكنهم تعليق أو إلغاء سجل تحديد المواقع.