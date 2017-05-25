أطعمة بديلة عن الأدوية.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

عادة ما تتضمن الزيارة النموذجية للطبيب، عبوة من الأدوية ومجموعة من الإرشادات الصحية؛ حيث يصف عدد متزايد من الأطباء بعض الأطعمة للتحكم بالوزن، والوقاية من بعض الأمراض ومعالجة الحالات الصحية المزمنة.

وقال الأخصائي في طب التغذية والدكتور ميلينا جامبوليس إن “الخبراء الصحيين يفضلون التحدث عن أنماط ومجموعات من الأطعمة الصحية، التي تعمل مع بعضها البعض على تحسين حالات صحية معينة”.

ومنها:

-العسل من الحنطة السوداء: ويؤدي هذا النوع من العسل إلى مداواة السعال لدى الكبار والأطفال.

-الأطعمة المخللة لمكافحة لإسهال: وتشمل الأطعمة المخمرة اللبن، والخضار المخللة، وتحتوي هذه الأطعمة على البكتيريا التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويمكن استخدام هذه الأطعمة المليئة بالبكتيريا لمنع وعلاج الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية وأعراض القولون العصبي، والإسهال عند الأطفال، والأكزيما، والحساسية.

-الزنجبيل لعلاج تقلصات الطمث: الزنجبيل يُعد من التوابل القادمة من جنوب شرق آسيا. ويمكن وضعه في الشاي لمنغ الغثيان أو ألم البطن وتشنجات الحيض.

-النعناع: يساعد النعناع في معالجة التشنج في البطن وأعراض القولون العصبي الكركم لعلاج التهاب المفاصل: وأصل بهارات الكركم من جنوب غرب الهند، وتحتوي على نكهة مريرة وحارة. ويُستخدم بشكل طبي لعلاج حالات الالتهابات في المفاصل، وتعزيز عمل خلايا الدماغ، والوقاية من مرض ألزهايمر.

-الفول: ويساعد الفول على ارتفاع مستويات السكر في الدم، فيما تساعد الفاصولياء على خفض مستويات السكر في الدم والسيطرة على ارتفاع الكوليسترول في الدم

-سمك السلمون لمكافحة الالتهابات: يُعتبر سمك السلمون إحدى أفضل المصادر الغذائية لأحماض الأوميغا 3 الدهنية. وهذه الدهون أساسية لعلاج حالات الالتهابات أو المناعة الذاتية. كما يساعد السلمون في السيطرة على مستويات الدهون الثلاثية العالية، ومتلا