شاهد .. فيديو ساخر رداً على تصريح وزير الإسكان : بناء البيوت في يومين..!!

تواصل – الرياض

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ساخر، ردا على تصريح وزير الإسكان ماجد الحقيل، الذي قال فيه أن “بناء المنازل في 2019 لن يستغرق أكثر من يومين في المملكة.”

الخبير والمحلل الاقتصادي برجس بن حمود البرجس‏، عرض في حسابه على “تويتر”: “فيديو قصير جدا يوضح بناء المنازل في المملكة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بناء منزل في يوم، واعتمدته دول متقدمة الآن.” وهو مقطع فيديو يسخر من تصريحات الحقيل، ضمن هشتاق #الحقيل_بناء_بيوت_بيومين

وعلق المغرد وليد الأحمري على تغريدة “البرجس” قائلاً : “منازل فك وتركيب مثل الغرف الجاهزة، التي تستخدم لسكن السائقين داخل الفلل ،الأهم هل البيوت التي ستبنى بأيام تتحمل أجواءنا وطبيعة مناخنا.”

وقال احمد القرشي‏ لـ “البرجس”: “الله يرحم والديك .. إحنا ما بنينا بخمس سنوات الـ١٩ ألف وحدة .. وطل علينا الوزير بأزمة فكر .. تبينا نستوعب تطبيق البناء بيومين .”

فيما قال المغرد على ساخراً: “هذا الوزير عالم من الأفكار ما شاء الله عليه… توي أفهم ما كان يقصده بأن #الاسكان_فكر.”

وقال صالح الشثري‏: “وإذا خلص الحبر وأنت تبني تنتظر دفعه ثانيه من الحبر”، أما عبد العزيز الشبيلي‏، فقال “يا جماعة هو يقصد بناء خيمة بس انتم ما فهمتو.”