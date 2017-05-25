 توقعات باستئناف رحلات الخطوط السعودية إلى طهران خلال موسم الحج | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات باستئناف رحلات الخطوط السعودية إلى طهران خلال موسم الحج

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توقعات باستئناف رحلات الخطوط السعودية إلى طهران خلال موسم الحج

تواصل – الرياض:

توقع مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، استئناف رحلات المؤسسة إلى إيران خلال موسم الحج هذا العام، وفقا لـ”عكاظ”.

وتطلع الجاسر، إلى بيئة مواتية لعودة التشغيل بشكل كامل، مقللا في الوقت ذاته من تأثر المملكة من توقف الرحلات خلال الفترة الماضية، التي شملت عددا من الدول العربية والتي كانت تمثل حركة سفر كبيرة، مؤكدا أن “السعودية” تمتلك الكثير من مرونة في الحركة ما يجعلها توجه الطاقات لأماكن أخرى.

وعن أثر ارتفاع بوالص التأمين، أكد اهتمام “السعودية” بجانب السلامة والأمان؛ ما يعني أن ارتفاع تكلفة التأمين لا تشكل هاجسا لها، باعتبارها نسبة محدودة من إجمالي التكليف، والأهم بالنسبة لها أن تظل من أوائل الشركات في تطبيق معايير السلامة على متن الطائرات مهما كانت التكلفة.

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