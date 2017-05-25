 إندونيسيا.. 3 قتلى و10 مصابين في تفجير مزدوج بمحطة حافلات | صحيفة تواصل الالكترونية

إندونيسيا.. 3 قتلى و10 مصابين في تفجير مزدوج بمحطة حافلات

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إندونيسيا.. 3 قتلى و10 مصابين في تفجير مزدوج بمحطة حافلات

تواصل – وكالات:

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرين، مساء أمس الأربعاء، في هجوم انتحاري مزدوج استهدف محطة الحافلات شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال متحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية سيتيو واسيستو: ‘‘إن جميع القتلى هم من رجال الشرطة، أما المصابون فخمسة منهم شرطيون والخمسة الآخرون مدنيون”، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وأوضح “واسيستو” أن رجال الشرطة القتلى كانوا في الخدمة لحظة وقوع التفجيرين مكلفين بحراسة تظاهرة أقيمت في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، مؤكدا أن التفجيرين نفذهما انتحاريان، وليس انتحاري واحد، كما كان يعتقد سابقاً.

أشار إلى أن القنبلتين كانتا موضوعتين في “طنجرتي ضغط”، موضحا أن هذه الطريقة كان قد استخدمها منفذ الهجوم على مدينة باندونج في شهر فبراير الماضي، الذي قتلته الشرطة وقالت إنه كان منتمياً لشبكة متعاطفة مع تنظيم “داعش”.

 

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