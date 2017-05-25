 اتفاقية جديدة مع كينيا لاستقدام العمالة المنزلية.. بشروط | صحيفة تواصل الالكترونية

اتفاقية جديدة مع كينيا لاستقدام العمالة المنزلية.. بشروط

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اتفاقية جديدة مع كينيا لاستقدام العمالة المنزلية.. بشروط

تواصل – فريق التحرير:

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوقيع اتفاقية مع كينيا لاستقدام العمالة المنزلية من هناك، بهدف تغطية الطلب المتزايد عليها في السوق السعودي.

وبحسب مصادر، فإن تلك الاتفاقية سيتم توقيعها، اليوم الخميس 25 مايو، في الرياض، بين وزير العمل علي الغفيص، ونظيره الكيني.

وتضمنت الاتفاقية عددا من الشروط، من بينها التزام الطرف الكيني بعدم إرسال أصحاب السوابق، وتثقيف وتوعية العمالة بعادات المملكة وتقاليدها، علاوة على تدريبهم في معاهد متخصصة بالأعمال المنزلية.

يأتي ذلك التطور، بعد سنوات من إيقاف كينيا إرسال عمالتها، من أجل إعادة تنظيم وتسجيل مكاتبها.

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