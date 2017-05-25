 مياه جازان: إعادة الضخ لمركز الموسم بعد إصلاح الخط الرئيسي (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

مياه جازان: إعادة الضخ لمركز الموسم بعد إصلاح الخط الرئيسي (صور)

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مياه جازان: إعادة الضخ لمركز الموسم بعد إصلاح الخط الرئيسي (صور)

جازان – نايف عريشي:

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان عمر صيقل، بأنه قد تم إعادة الضخ لمركز الموسم، موضحا أن سبب انقطاع المياه عن مركز الموسم هو اعتداء على الخط الرئيسي والمغذي لشبكة المياه من قبل أحد المقاولين التابعين لإحدى الجهات الحكومية، الأمر الذي تسبب في انقطاع المياه عن الأهالي بالموسم.

وبين صيقل، بأن فرق التشغيل والصيانة التابعة لفرع المياه بصامطة، باشرت الحادثة وقامت بوقف المياه عن الخط المغذي، وتطبيق النظام بحق المقاول وتكليفه بإصلاح الكسر على نفقته الخاصة، وفق ما تنصه اللائحة، مؤكداً بأنه حالياً تم إصلاح المشكلة وإعادة ضخ المياه للشبكة.

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