 تعليم الجوف.. تظلمات لمعلمي الحاسب الآلي والتربية الفنية للمطالبة بـ«رفع الاحتياج»

الجوف فواز الرويلي

طالب عشرات المغتربين من معلمي الحاسب الآلي والتربية الفنية، المسؤولين عن تحديد الاحتياج في الإدارة العامة للتعليم بالجوف، بضرورة إيجاد حلول تضمن مساواتهم بالمعلمين في مختلف مناطق المملكة، جاء ذلك عقب أن ظهرت حركة النقل الخارجي مخيبه للآمال بسبب ضعف عدد المنقولين إلى منطقة الجوف.

وتوجه عدد من المعلمين إلى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، لمعرفة أسباب تدني احتياج المنطقة، الأمر الذي حرمهم من فرصة النقل إلى منطقة الجوف، رغم قضائهم لسنوات في مناطق مختلفة، مؤكدين أن استمرار الاحتياج بهذه الأعداد يقلل من حظوظهم في النقل، مطالبين المسؤولين بحلول تنهي معاناتهم مع النقل الخارجي.

وقال أحمد بن محمد النصيري وعبدالله بن وصفي الدندني، معلمي حاسب آلي، ‘‘إن المطالب تهدف لزيادة الاحتياج، من خلال تمكين معلمي الحاسب الآلي من التفرغ في التشكيلات الإشرافية والإدارية، إضافة إلى تقليل الانتداب الجزئي في مدارس المرحلة المتوسطة، كما هو معمول به في الكثير من المناطق، مؤكدين ضرورة تحرك المسؤولين في تعليم الجوف من خلال المطالبة بحركة نقل استثنائية أسوة في بعض المناطق الأخرى‘‘.

رئيس قسم الحاسب الآلي في إدارة تعليم الجوف طارق بن عبدالله العويضة، أكد أنه استمع لجميع مطالب معلمي الحاسب الآلي.

واصطحب العويضة المعلمين إلى مدير تعليم الجوف، فواز الجعفر، الذي أوضح بعض النقاط المهمة، ووعد المعلمين برفع التظلم إلى وزارة التعليم.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبد العزيز النبط، أن الإدارة ترحب باستقبال تظلم الزملاء المعلمين والمعلمات، والرفع بها للوزارة للاستفسار.