سفير المملكة ببريطانيا بعد تفجيرات مانشستر: مواطنونا جميعاً بخير

تواصل – وكالات:

أكد الأمير محمد بن نواف، سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة، على عدم تعرض أيٍّ من المواطنين السعوديين، من المسافرين أو المبتعثين، إلى أَي أذى في اعتداء قاعة “مانشستر أرينا” الإرهابي، والذي تبناه تنظيم داعش.

وزار السفير مدينة مانشستر للاطمئنان على المواطنين السعوديين المقيمين بها، والطلاب المبتعثين، وذلك بالنادي السعودي بالمدينة، ودَعَا الجميع للابتعاد عن التجمعات وأخذ الحيطة والحذر.

وجدد “بن نواف” استنكار السعودية للحادث الإرهابي، مُشَدِّداً على وقوفها بجانب بريطانيا لمواجهة الإرهاب.