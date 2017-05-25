 «الإسكان»: بناء 108 وحدات سكنية بالرياض في 35 يوماً فقط | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإسكان»: بناء 108 وحدات سكنية بالرياض في 35 يوماً فقط

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«الإسكان»: بناء 108 وحدات سكنية بالرياض في 35 يوماً فقط

 

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل ‘‘إن الوزارة تشرع حَالِيَّاً في تشييد مشروع سكني جديد، شمال الرياض، يتكون من 108 وحدات سكنية، سيتم تشييدها بالكامل خلال 35 يوماً، بتقنيات البناء الحديث‘‘.

وأضاف، خلال توقيعه اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أمس الثلاثاء، أن المملكة وقعت عِدَّة اتفاقيات مع الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وأوروبا، في مجال تقنيات البناء الحديث، وتقليل فترات البناء، وَأَكَّدَ أن وزارته تطمح إلى تشييد نحو مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، بهذه التقنية.

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