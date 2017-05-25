ضباء.. إحباط محاولتي تهريب مليون و111 ألف حبة «كبتاجون» بطريقة غريبة

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أحبط جمرك ميناء ضباء، أمس الأربعاء، محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1.111.587) حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليتين وردتا للجمرك.

وَقَالَ المدير العام لجمرك ميناء ضباء، علي العطوي: ‘‘إنه تم إحباط تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وردت للجمرك أخبارٌ بوجود إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبارة عن كراتين من (ورق A4)، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (545.490) حبة كبتاجون، كانت مُخبأة ضمن الإرسالية بطريقة مصنعية، بحيث تم تجويف الورق الموجود في كل كرتون، ووضع كميات حبوب الكبتاجون بداخل هذه التجاويف؛ ومِنْ ثَمَّ جرى تغطية كل تجويف بورق سليم من الأعلى وذلك لغرض التمويه”.

وأَضَافَ “العطوي”: أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة، ومن خلال إرسالية مماثلة للإرسالية السابقة، تمكن الجمرك من إحباط محاولة أخرى لتهريب (566.097) حبة كبتاجون.