 مكة.. احتراق مركبة «جيمس» ونجاة قائدها من موت محقق (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. احتراق مركبة «جيمس» ونجاة قائدها من موت محقق (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

نجا سائق مركبة “جيمس” من الموت، بعد تعرض مركبته لحريق جزئي بسبب ماس كهربائي، ‏بحي العزيزية بمكة المكرمة.

وَقَالَ المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف: ‘‘إن العمليات تلقت بَلَاغَاً من مركز العمليات الأمنية الموحد، بمنطقة مكة المكرمة باندلاع حريق جزئي في مركبة مواطن بحي العزيزية”.

وأَضَافَ “الشريف”: أن وحدات الإطفاء انتقلت، على الفور، إلى موقع الحريق وتَمَكَّنَتْ من إخماده، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي؛ نَتِيجَة الحرارة العالية، دون حدوث إصابات بشرية.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو قوات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ وهي تعمل على إخماد الحريق، فيما كانت النيران قد أتت على جزء كبير من مقدمة السيارة، وارتفعت ألسنة الدخان بكثافة في موقع الحريق.

 

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