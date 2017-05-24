 «ولي العهد» يدشن عدداً من اتفاقيات كلية نايف للأمن الوطني للتدريب | صحيفة تواصل الالكترونية

«ولي العهد» يدشن عدداً من اتفاقيات كلية نايف للأمن الوطني للتدريب

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«ولي العهد» يدشن عدداً من اتفاقيات كلية نايف للأمن الوطني للتدريب

تواصل – واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية نايف للأمن الوطني – حَفِظَهُ اللَّهُ – عَدَدَاً من الاتفاقيات التي نفذتها كلية نايف للأمن الوطني للتدريب.

جاء ذلك خلال رئاسة سمو ولي العهد لاجتماع المجلس الأعلى لكلية نايف للأمن الوطني في مبنى المباحث العامة بالرياض، مساء اليوم، حيث أَصْدَرَ سُمُوُّه عَدَدَاً من القرارات في عددٍ من الموضوعات.

يذكر أنه سيتم خلال الاتفاقيات عقد العديد من الدورات التدريبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والمنتديات، بحيث يتم تدريب وتأهيل منسوبي الكلية وعدد من منسوبي القطاع.

وتنص الاتفاقية على توطين المعرفة، وتأهيل المدربين في عددٍ من المسارات التدريبية التي منها مكافحة الإرهاب، والتحقيق في الجرائم الإِلِكْتُرُونية، والتحقيقات والمهارات الأمنية الشاملة، وإنفاذ القانون الإداري والأكاديمي لتدريب وتأهيل منسوبي القطاع والبحث والتحري.

حضر التدشين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.

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