«مرصد المجمعة» يتحرى رؤية هلال رمضان مساء الغد

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أَعْلَنَ المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، اليوم الأربعاء، أنه سيرصد هلال شهر رمضان في يوم الخميس الْمُوَافِق 29 من شهر شعبان حَسْبَ تقويم أم القرى.

وَقَالَ “المرصد” في تقريرٍ يتضمن إيضاح أحوال هلال شهر رمضان المبارك لِهَذَا العام 1438هـ: ‘‘إنه بعد إِتْمَام الحسابات الفلكية لخط طول وعرض مدينة حوطة سدير محل الرصد ليوم الخميس الْمُوَافِق 29 من شهر شعبان من العام 1438هـ، وَفْقَاً لتقويم أم القرى الْمُوَافِق 25 مايو من العام 2017م، فإن المعطيات الحسابية تشير إلى أن القمر سيغرب – بمشيئة الله تعالى – عند الساعة السادسة و17 دقيقة عند درجة 288 شمال غرب‘‘.

وأَضَافَ التقرير، تغرب الشمس عند الساعة السادسة و40 دقيقة عند درجة 293 شمال غرب؛ وبناءً عليه فإنه سوف يكون غروب القمر قبل الشمس بـ23 دقيقة في موقع الرصد بمدينة حوطة سدير.

وأَشَارَ المرصد إلى أن ظروف الأحوال الجوية المتوقعة – إن شاء الله تعالى – سوف تميل إلى الصحو، مع وجود غبار خفيف، ودرجات الحرارة ستكون العظمى 39 درجة مئوية، وسرعة الرياح 23 كلم / ساعة تَقْرِيبَاً، وهي شمالية شرقية، بينما تغرب الشمس يوم الْجُمُعَة الْمُوَافِق 30 شعبان 1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الْمُوَافِق 26 مايو من العام 2017م عند الساعة السادسة و41 دقيقة مساء عند درجة 293 شمال غرب، وسيغرب القمر عند الساعة السابعة و24 دقيقة مساءً عند درجة 289 شمال غرب؛ أَي بعد غروب الشمس بـ 43 دقيقة إن شاء الله.