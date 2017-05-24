موقع أمريكي: التوازن العسكري في المنطقة قد يميل لأول مرة لصالح السعودية

تواصل – سامر محمد:

سلط موقع “بلاستينج نيوز” الأمريكي الضوء على سبب إعلان الكيان الصهيوني علناً عن قلقه بِشَأْنِ اتفاق الأسلحة الضخم الموقع بين الولايات المتحدة والمملكة بقيمة 110 مليارات دولار.

وأَشَارَ الموقع إلى أن مسؤولين كباراً في “الكيان” يرون أن اتفاق الأسلحة سيزيد بشكل كبير من قدرات المملكة العسكرية في الشرق الأوسط على حساب “تل أبيب”.

وأضاف، أن الكيان لديه التفوق العسكري النوعي حَالِيَّاً في الشرق الأوسط، حيث يمتلك أكثر الأسلحة تقدماً في المنطقة بِفَضْلِ المساعدات العسكرية السنوية الضخمة التي تقدر بـ3 مليارات دولار من الولايات المتحدة.

ولفت أن حزمة الأسلحة التي ستحصل عليها المملكة بمليارات الدولارات؛ تعني أن التوازن العسكري في المنطقة ربما يميل لأول مرة لصالح الرياض، حيث ستتمتع السعودية حينئذ بالتفوق الجوي في جزء ضخم بالشرق الأوسط؛ وهُوَ مَا يقلق مسؤولي الكيان الذين يرون أن تلك الأسلحة ربما تهدد أمنه ضد منافسين سياسيين في المنطقة.