 وصول مجموعة جديدة من عربات قطار الرياض قادمة من فرنسا (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وصول مجموعة جديدة من عربات قطار الرياض قادمة من فرنسا (صور)

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وصول مجموعة جديدة من عربات قطار الرياض قادمة من فرنسا (صور)

تواصل ـ الرياض:

نشر حساب مشاريع السعودية، اليوم الأربعاء، صوراً لعربات من قطار الرياض “المسار البنفسجي” وهي محملة على شاحنات نقل في طريقها من جدة إلى الرياض.

وكانت بعض عربات مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، قد وصلت مُؤخَّرَاً إلى ميناء جدة بعد اكتمال تصنيعها في مصنع شركة “Alstom ” الفرنسية.

تجد الإشارة إلى أن مشروع قطار الرياض، يتكون من ستة خطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً و85 محطة، ويبلغ عدد قطاراته 190 قطاراً عصرياً لاستيعاب 6.3 مليون راكب يَوْمِيَّاً، والخط البنفسجي هو أحد مساراته، ويشمل محور طريق عبدالرحمن بن عوف، وطريق الشيخ حسن بن حسين.

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