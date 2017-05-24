مواطن يتبرع بكليته لطفلة.. لإنهاء معاناتها

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أنهى المواطن الشاب إبراهيم صغير المضياني العنزي، معاناة الطفلة رتيم سليمان العتيبي التي تُعَانِي من مرض الفشل الكلوي، بالتبرع لها بإحدى كليتيه؛ لتتمكن من العيش بصورة طبيعية.

وأعرب “العنزي”، بعد نجاح العملية، عن سعادته بإنهاء معاناة نفس بشرية، عانت كَثِيرَاً جَرَّاء غسيل الْكُلَى، خَاصَّة أن الطفلة “رتيم” ما زالت في بداية مشوار حياتها.

وكان مغردون أطلقوا “وسماً” تحت اسم “الطفلة رتيم العتيبي محتاجة لمتبرع”، فاستجاب “إبراهيم” وتقدم للتبرع بكليته، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من المطابقة، أُجريت أمس الثلاثاء عملية نقل الكلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بنجاح تام.