المفتي: تقويم فجر «أم القرى» دقيق.. وهذا ما فعله «ابن باز»

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شدد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على صحة تقويم “أم القرى” ودقته، فيما يتعلق بدخول وقت صلاة الفجر، نافيا ما تردد عن تقدم تقويم “أم القرى” 17 دقيقة في أذان الفجر بشهر رمضان، ومعتبرا أنها “شائعات ودعايات مضللة لا أصل لها من أناس ما فقهوا الأمر”.

وأضاف “آل الشيخ”، في إجابته في برنامج “فتاوى”، على القناة الأولى، أمس، أن الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله– كتب في حياته كتاباً بأن تقويم “أم القرى” صحيح ومعتمد، ولا غبار عليه، وبعث لجنتيْن، إحداهما في الصحراء بعيداً عن الأضواء والأنوار، وأبلغوا سماحته –رحمه الله– أنهم رأوا طلوع الشمس وإشراقها، على وفق تقويم أم القرى، وليس فيه تقدُّم أو تأخُّر وإنما هو مطابق للواقع.