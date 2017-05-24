 الخميس.. أول مؤتمرات «الأمن العام» لعرض خطط موسم العمرة | صحيفة تواصل الالكترونية

الخميس.. أول مؤتمرات «الأمن العام» لعرض خطط موسم العمرة

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الخميس.. أول مؤتمرات «الأمن العام» لعرض خطط موسم العمرة

تواصل – فريق التحرير:

تعقد إدارة الأمن العام، في تمام الساعة الرابعة، من مَسَاء غَدٍ الخميس، باكورة مؤتمراتها الإعلامية لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم العمرة لِهَذَا العام 1438هـ، وذلك بمقر الأَمْن العام بـ”منى”.

وأَوْضَحَ مساعد قائد قوات أمن العمرة للتوعية والإِعْلَام، العقيد سامي بن محمد الشويرخ، أن الخدمات الإِعْلَامية والتوعوية سوف تستمر على مدار الساعة، خلال شهر رمضان المبارك، لوسائل الإِعْلَام المقروءة والمسموعة والمرئية، مُضِيفَاً أن ذلك يهدف لتقديم كل التسهيلات لمختلف الوسائل الإعلامية للخروج بمادة تسهم في تقديم المضمون الأمني باحترافية.

وَقَالَ: ‘‘إن مُؤْتَمَرَاً آخر سيعقد يوم الْجُمُعَة المقبل، لاستعراض الخطط التنظيمية والمساندة، بمشاركة القادة التنفيذيين للشرطة، مُوَجِّهَاً الدعوة لكافة وسائل الإِعْلَام لحضورها‘‘.

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