سفارة غانا بالمملكة تحذر مواطنيها: من يتخلف عن العودة لبلاده لا يلومن إلا نفسه

تواصل – سامر محمد:

طلبت سفارة غانا بالمملكة، من مواطنيها الذين يعيشون بالسعودية بدون إقامة أو تصاريح عمل، الاستفادة من حملة “وطن بلا مخالف” والإجراءات التي توفرها السفارة لنقلهم إلى بلادهم.

وأَشَارَتْ صحيفة “سيتي إف إم أونلاين” الغانية، إلى أنه وعلى الرغم من أن العفو الصادر عن حكومة المملكة عن المخالفين سينتهي في 25 يونيو المقبل، إلا أن معظم الغانيين في المملكة يَبْدُو أنهم مصرون على البقاء.

ووَفْقَاً لبيان صادر عن السفارة الغانية، فإن السفارة بالرياض وقنصليتها بجدة أصدرتا أكثر من 500 وثيقة عاجلة لنقل الغانيين المخالفين إلى بلادهم للاستفادة من العفو العام الصادر من حكومة المملكة، وذلك بتكلفة 50 ريالاً سعودياً فقط بَدَلاً من 200 ريال، محذرة من أن أَي شخص سيفشل في الاستفادة من العفو وإجراءات السفارة الحالية لا يلومن إلا نفسه، وعليه أن يعد نفسه لمواجهة أَي عقوبة أو عواقب نَتِيجَة لموقفه.