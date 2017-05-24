 سفارة غانا بالمملكة تحذر مواطنيها: من يتخلف عن العودة لبلاده لا يلومن إلا نفسه | صحيفة تواصل الالكترونية

سفارة غانا بالمملكة تحذر مواطنيها: من يتخلف عن العودة لبلاده لا يلومن إلا نفسه

0
سفارة غانا بالمملكة تحذر مواطنيها: من يتخلف عن العودة لبلاده لا يلومن إلا نفسه

تواصل – سامر محمد:

طلبت سفارة غانا بالمملكة، من مواطنيها الذين يعيشون بالسعودية بدون إقامة أو تصاريح عمل، الاستفادة من حملة “وطن بلا مخالف” والإجراءات التي توفرها السفارة لنقلهم إلى بلادهم.

وأَشَارَتْ صحيفة “سيتي إف إم أونلاين” الغانية، إلى أنه وعلى الرغم من أن العفو الصادر عن حكومة المملكة عن المخالفين سينتهي في 25 يونيو المقبل، إلا أن معظم الغانيين في المملكة يَبْدُو أنهم مصرون على البقاء.

ووَفْقَاً لبيان صادر عن السفارة الغانية، فإن السفارة بالرياض وقنصليتها بجدة أصدرتا أكثر من 500 وثيقة عاجلة لنقل الغانيين المخالفين إلى بلادهم للاستفادة من العفو العام الصادر من حكومة المملكة، وذلك بتكلفة 50 ريالاً سعودياً فقط بَدَلاً من 200 ريال، محذرة من أن أَي شخص سيفشل في الاستفادة من العفو وإجراءات السفارة الحالية لا يلومن إلا نفسه، وعليه أن يعد نفسه لمواجهة أَي عقوبة أو عواقب نَتِيجَة لموقفه.

شاهد ايضا

المفتي: تقويم فجر «أم القرى» دقيق.. وهذا ما فعله «ابن باز»

المفتي: تقويم فجر «أم القرى» دقيق.. وهذا ما فعله «ابن باز»

مكة.. ضبط إفريقي قتل آخرَ من بني جلدته بطعنات نافذة

مكة.. ضبط إفريقي قتل آخرَ من بني جلدته بطعنات نافذة

«بلدية النماص» تنفي علاقتها بمقطع تطوير الطرق المتداول

«بلدية النماص» تنفي علاقتها بمقطع تطوير الطرق المتداول

«الأعلى للقضاء» يبحث افتتاح محاكم جزائية جديدة

«الأعلى للقضاء» يبحث افتتاح محاكم جزائية جديدة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>