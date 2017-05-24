استعداداً لرمضان والصيف.. ضخ 9 ملايين متر مكعب من المياه يومياً في المملكة

تواصل – واس:

9 ملايين و481 ألف متر مكعب يَوْمِيَّاً من المياه النظيفة، سيضخها قطاع توزيع خدمات المياه في المملكة المتمثل في إدارات خدمات المياه بالمناطق وشركة المياه الوطنية، خلال أَيَّام شهر رمضان المبارك، وفترة الصيف؛ بهَدَف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي وزوار المناطق خلال شهر رمضان والصيف، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وَأَكَّدَ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن قطاع توزيع المياه في المملكة استعد مُنْذُ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة وتوزيع المياه تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية، والآليات، وفرق الطوارئ، والفِرَق الْمَيْدَانية، بالإِضَافَة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وَقَالَ: ‘‘إن ضمن الاسْتِعْدَادَات التي تم التأكد من جاهزيتها، مراكز خدمة العملاء التي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة، التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب‘‘.

وأَوْضَحَ المهندس الموكلي، أنه تم تخصيص رقم هاتف مركز بلاغات المواطن لخدمات المياه التي تقدمها إدارات خدمات المياه بالمناطق وهو 939، فيما تم تخصيص رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه التابعة لشركة المياه الوطنية في مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف، حيث سيستقبل هذان الرقمان طلبات المواطنين على مدار الـ 24 ساعة لتوفير أعمال الصيانة والتشغيل اللازمة للشبكات والمحطات، مُشِيرَاً إلى أنه يمكن التواصل مع إدارات خدمات المياه بالمناطق والمياه الوطنية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخَاصَّة بها.

وبيّن، أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء، التي تعمل بشكل مستمر لخدمتهم، وإنهاء وحل مشاكلهم، كما تضمنت خطة موسم صيف هذا العام تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة؛ لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة “الأشياب”، ومحتوياتها بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

ولفت إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً ومُسْتَمِرّاً مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة، فَضْلاً عن زيادة معدلات الإنتاج في فصل الصيف.

وأَوْضَحَ الموكلي، أن شركة المياه ستوزع لمنطقة الرياض نحو 2.958.000 مليون م3 يَوْمِيَّاً، كما سيتم توزيع 2.200.000 مليون م3 يَوْمِيَّاً لمنطقة مكة المكرمة، و633.000 ألف م3 لمنطقة المدينة المُنَوَّرَة، و395.000 ألف م3 يَوْمِيَّاً لمنطقة القصيم.

أما المنطقة الشرقية فسيضخ لها 1.900.000 مليون م3 يَوْمِيَّاً، فيما يوزع لمنطقة عسير 284.000 ألف م3، ولمنطقة تبوك 208.000 ألف م3، ولمنطقة حائل 180.000 ألف م3 يَوْمِيَّاً، فيما سيتم توزيع 80.000 ألف م3 لمنطقة الحدود الشمالية، أما منطقة جازان فسيتم توزيع 245.000 ألف م3 يَوْمِيَّاً، و76.800 ألف م3 يَوْمِيَّاً لمنطقة نجران، فيما سيوزع لمنطقة الباحة 110.000 ألف م3 يَوْمِيَّاً، وسيوزع لمنطقة الجوف 185.000 ألف م3 يَوْمِيَّاً.