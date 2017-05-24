 الرياض.. ضبط 64 وافداً مخالفاً في حملة لوزارة العمل | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. ضبط 64 وافداً مخالفاً في حملة لوزارة العمل

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الرياض.. ضبط 64 وافداً مخالفاً في حملة لوزارة العمل

تواصل – واس:

أَسْفَرَتْ حملة لمفتشي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن ضبط 6 مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات والقبض على 64 وافداً مخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وكانت الحملة تستهدف مُتَابَعَة وضبط العمالة الوافدة التي تعمل بطرقٍ غير نظامية، ومتابعة الالتزام بقرار توطين قطاع الاتصالات على المحلات التجارية بحي البطحاء، بمشاركة عِدَّة جهات حكومية وأمنية.

وأَوْضَحَ مدير قسم التفتيش، جريد الدوسري، أن الوزارة تسعى لتنظيم سوق العمل والتكامل مع الجهات الشريكة للقضاء على المخالفين؛ مُؤكِّدَاً أن الحملات المشتركة والجولات التفتيشية مستمرة وَفْقَ الخطط المُعَدَّة مُسْبَقَاً لِلتَّأَكُّدِ من التزام أصحاب الأعمال بأنظمة ولوائح وقرارات الوزارة المنظِّمة لسوق العمل.

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