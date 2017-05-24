تبوك.. الإطاحة بمهربين مصريين وضبط 97 ألف قرص مخدر

تواصل – واس:

قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر الحربي: ‘‘إن دوريات الحرس بمنطقة تبوك، تمكنت أمس الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة، بعد رصد الهدف من قبل أنظمة المراقبة الإلكترونية، ودخوله لمياه المملكة عبر مسؤوليات قطاع حقل، وباعتراضه للتحقق منه، بادر من فيه بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة؛ مِمَّا حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار عليهم‘‘.

وبين، أنه نَتَج عن ذلك ضبط القارب والقبض على مستقليه، حيث اتضح أنهما شخصان من الجنسية المصرية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه (97500) قرص إمفيتامين (كبتاجون)، وسبعة جرامات ونصف الجرام من مادة الأفيون المخدر، وتم اقتيادهما لاستكمال الإجراءات.