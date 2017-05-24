«الأعلى للقضاء» يبحث افتتاح محاكم جزائية جديدة

تواصل ـ الرياض:

قال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ سلمان بن محمد النشوان: ‘‘إن المجلس سيناقش افتتاح محاكم جزائية جديدة في عدد من المحافظات، وكذلك زيادة الدوائر القضائية المتخصصة في بعض المحاكم، وذلك خلال اجتماعه الثالث، صباح الخميس 25 مايو، الْمُوَافِق 29/8/1438 هـ برئاسة رئيس المجلس الشيخ، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس‘‘.

وأَضَافَ الشيخ النشوان، أن المجلس سينظر، حَسْبَ اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء، في الشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة على التقاعد، وإنهاء خدمة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وأَوْضَحَ، أن المجلس سينظر في توجيه عددٍ من القضاة المعينين حَدِيثَاً ليكونوا دَعْمَاً للمحاكم، وسداً للدوائر القضائية الشاغرة؛ مِمَّا سيسهم في تطوير العمل وسرعة الإنجاز.

واختتم الشيخ النشوان، تصريحه بدعائه بأن يجعل الله فيما يتوصل إليه أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قرارات وتوصيات النفع والفائدة لمرفق القضاء، وبما يحقق التطلعات التي نسعى إليها جَمِيعَاً، بمتابعة كريمة من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، وفقهم الله.