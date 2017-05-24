«أرامكو» تستثمر 6 ملايين ريال مع شركة محلية ناشئة

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أَعْلَنَ برنامج بادر لحاضنات التقنية عن استثمار شركة أرامكو السعودية، مبلغاً قيمته 6 ملايين ريال سعودي مع شركة التحكم الذكي، إِحْدَى الشَّرِكَاتِ المحتضنة ببرنامج بادر لحاضنات التقنية.

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بالاستثمار في تعظيم المحتوى المحلي من خلال الشراكة بين القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تعتبر شركة التحكم الذكي أحد المشاريع المتخرجة من برنامج بادر لحاضنات التقنية، وتقوم شركة التحكم الذكي بتطوير وتصنيع نظام ذكي منخفض التكاليف للتحكم في المعدات الكهربائية، وذلك باستخدام الشبكة الكهربائية للمنشأة من خلاله يمكن تركيب النظام في المنشآت القديمة؛ وذلك لسهولة تركيبه دون الحاجة لأعمال الهدم والتكسير في المباني.

ويقدم هذا النظام الاقتصادي، ثلاث خدمات أساسية، المنازل الذكية، نظام الترشيد الكهربائي حيث تصل نسبة الترشيد أكْثَر من 45% من الاستهلاك، ونظام الإنذار المبكر للأعطال في المعدات ووحدات التكيف.

مِنْ جَانِبِهِ، أكَّدَ المدير التنفيذي لبرنامج بادر نواف بن عطاف الصحاف، أن برنامج بادر يسعى بشكل مستمر لتقديم الخدمات في تطوير المنتج، وتحويل الفكرة إلى مشروع مربح، كما تم في شركة التحكم الذكي؛ لتتضافر الجهود بين برنامج بادر والشركات المحتضنة إلى شراكات استراتيجية كما حَصَلَ تَمَامَاً بين شركة التحكم الذكي وشركة أَرَامْكُو السعودية بنسبة استثمار بلغت 25%، حيث تم تقييم شركة التحكم الذكي بقيمة 24 مليون ريال سعودي.

يُذكر أن برنامج بادر لحاضنات التقنية هو أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والذي تسعى من خلاله المدينة إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني كإحْدَى مُبَادَرَاتِها في برنامج التحول الوطني 2020.