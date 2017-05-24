تحذير.. الشحن السريع يُتلف بطاريات الهواتف المحمولة

تواصل ـ وكالات:

أتاحت شركات الإلكترونيات تقنية الشحن السريع، والتي تُقدم إمكانية شحن البطارية بدرجة كافية في غضون دقائق معدودة من أجل مواصلة العمل عِدَّة ساعات أخرى.

غير أن هذه الوظيفة العملية تدور حولها شائعات تفيد بأنها قد تتسبب في إلحاق الضرر بالبطارية على المدى الطويل، فما مدى صحة ذلك؟

أَكَّدَ تورستن نيومان، من مركز الاختبارات التابع لمجلة “شيب” المتخصصة، أن وظيفة الشحن السريع قد تتسبب في تلف البطاريات بالأجهزة الجوالة، ولكن المشكلة دَائِمَاً ما تظهر عند شحن البطاريات، حيث يتحول جزء من التيار الكهربائي المتدفق إلى حرارة؛ ولذلك تعمل شركات الإلكترونيات حَالِيَّاً على معادلة التأثيرات السلبية إلى حد كبير.

وأَضَافَ نيومان: “مع ذلك لا داعي للقلق من أن البطاريات المزودة بوظيفة الشحن السريع تكون أكثر عُرْضَة للتلف، أو أنها قد تتعطل قبل انتهاء العمر الافتراضي العادي للجهاز”.