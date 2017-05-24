تعرّف على أهم الوصفات المنزلية للتخلص من النحافة

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تسعى الكثيرون للتخلص من النحافة واكتساب مزيد من الوزن، فهناك أشخاص معدّلات الأيض لديهم عالية ويملكون شهيّة ضعيفة للطّعام، وحلّ هذه المشكلة بسيط ويحتاج لانتظام الشّخص في برنامج غذائي صحي لتزويد الجسم بالعناصر التي يحتاجها لبناء العضل، وفيما يلي وصفات لزيادة الوزن 5 كيلو في أسبوع.

الحمص والفول السوداني

المكونات

حمص.

فول سوداني.

سمسم.

حبوب اللقاح.

الحلبة.

عسل النّحل.

حليب.

كاكاو.

طريقة الاستخدام

يتم خلط جميع المكونات بنسب متساوية في الخلاط الكهربائي للحصول على مسحوق، وثمّ وضع المسحوق النّاتج في عبوة زجاجية، ما عليك فعله مرّتين يومياً هو غلي كوب من الحليب وتحليته بمعلقة صغيرة من عسل النّحل الطّبيعي، ثمّ إضافة ملعقة كبيرة من الخليط إلى كوب الحليب، يجب الانتظار لمدّة نصف ساعة قبل شرب الحليب، بإمكانك الانتظام على هذه الوصفة مرّة صباحاً ومرّة مساءً للحصول على نتيجة مُرضية.

الموز بالحليب

المكونات

ثلاث حبات كبيرة من الموز.

ثلاث أكواب من الحليب.

ملعقتان من الحليب البودرة.

ملعقة سكر. عشر حبات تمر.

عشرون حبة من الزبيب.

ثلاث ملاعق من العسل الطّبيعي.

طريقة الاستخدام

تُجمع هذه المكوّنات وتُخلط في الخلّاط، وهذا المشروب لذيذ جدا ومفيد، يفضل شربه مرتين يوميا.

برنامج لزيادة الوزن

فيما يلي برنامج لليوم بأكمله وكيفيّة تنسيق الوجبات:

وجبة الفطور مهمة وأساسيّة، لذلك اجعلي العسل، والحليب، والفول، والكاكاو من الأغذية التي تتناولينها بمجرد استيقاظك من النوم.

تناول وجبة الفطور المكوّنة من ثلاث بيضات مسلوقة، وجبنة بيضاء، وكوب لبن، وأيّ نوع فاكه بعد ساعة.

وجبة الغداء يجب أن تحتوي على بروتين حيواني إمّا لحوم حمراء أو دجاج أو سمك، ومجموعة من الخضار التي تحتوي على كميات كبيرة من الطّاقة مثل البطاطا، ونوع أو أكثر من الفواكه لإمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات وتسهيل عمليّة الهضم، ومن المستحبّ شرب كأس من الحليب أو كوب من اللّبن الرّائب.

عليك تناول وجبة مكونة من البقوليات سواء العدس أو الفول أو الفاصولياء المعلّبة، بالإضافة إلى لبنة أو شرب كأس من اللبن بعد الغداء بساعتين أو ثلاثة.

في المساء يُمكنك تناول أي نوع من السلطات بجانب البطاطا المسلوقة أو علبة سمك تونة.

هذا النظام سيزيد من وزنك على الأقلّ ثلاثة كيلو أسبوعيّاً، بما يعني أنّك قادرة على زيادة وزنك عشر كيلو في شهر واحد وبأقلّ تكلفة ممكنة، حافظي على التّمارين الرياضيّة أيضاً فهي مهمّة في شدّ الجسم وإعطاء قوام ممشوق.

طرق من أجل زيادة الوزن

تناول الأطعمة التي تحتوي على النشويات والسكريات والبروتينات يومياً، مثل البيض والحليب واللحوم والمربى والخبز، حيث ستساعد هذه الأطعمة على زيادة وزنك.

تناول ثلاث وجبات كبيرة يومياً، مع وجبات خفيفة في المنتصف مثل الشوكولاتة والخبز، أو حتى بعض العصير الطازج الذي سيعمل على فتح شهيتك للوجبة التالية.

تناول الفاكهة يومياً ومن أهمها الموز لأنه مغذٍّ وغنيّ بالسعرات.

يمكنك أن تسألي طبيبك عن فاتح للشهيّة يساعد على زيادة وزنك.

تناول يومياً حبوب زيت السمك لأنها تسهم في نضارة وجهك وجماله.

احرص على النوم لمدة ثماني ساعات يومياً.

ابتعد عن مصادر الطاقة السلبية والأحزان.

تناول الطعام مع العائلة والأصدقاء حتى تحظي بوقت لطيف أثناء الأكل وتصبح شهيّتك أكبر.

لا تتناول الماء قبل الأكل مباشرة لأنه يفسد الشهية.

وصفات لزيادة الوزن

وصفة الحلبة والعسل وهي وصفة شهية ومفيدة، ويمكنك إعدادها بغلي الحلبة في الماء ثم تصفيتها وتحليتها بالعسل وشربها ثلاث مرات يومياً.

وصفة الزبيب والسمسم تعمل هذه الوصفة على زيادة وزنك وذلك بتناول 160 غراماً من الزبيب مع ملعقتين من السمسم مرتين أو ثلاث مرات يومياً، وايضاً تناولي الموز يومياً خصوصاً قبل النوم.

وصفة المكسرات اخلطي مكسرات مثل اللوز والفستق والبندق مع كوب من الحليب وحليها بعسل النحل.

وصفة اللوز والعسل اصنعي كريات من العسل واللوز والجوز والتمر وتناولي ثلاثاً منها يوميا.