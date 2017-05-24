تقنية جديدة من «آبل» لزيادة سرعة الإنترنت في «آي فون»

تواصل – وكالات:

قالت شركة “آبل”: ‘‘إنها تعكف حَالِيَّاً على تطوير تكنولوجيا لاسلكية جديدة تزيد من سرعة الإنترنت لهواتفها الذكية‘‘.

وأَوْضَحَتِ الشركة، في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تقنيتها الجديدة تزيد سرعة اتصال النطاق الترددي العريض، لنشر إنترنت لاسلكية فائقة السرعة، مقارنة بالنطاق المستخدم في الشبكات الخلوية الحالية.

وَقَالَتْ آبل، في بيانها الرسمي: ‘‘إن الشركة تسعى لتقييم أداء سرعة نقل البيانات من محطة البث إلى جهاز الاستقبال عبر المسار المباشر أو المسارات المتعددة”.

وتهدف تقنية آبل الجديدة إلى نقل البيانات بترددات تتراوح بين 29 إلى 39 غيغاهيرتز؛ وبالتَّالي زيادة عرض النطاق الترددي العريض.

وتختبر آبل حَالِيَّاً هذه التقنية في موقعين، أحدهما في مدينة ميلبيتاس بمقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، والآخر في مدينة مارياني التي كانت المقر الأول لشركة آبل في كاليفورنيا.