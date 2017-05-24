 الرياض.. انطلاق الحملة الإعلامية الثانية «مشروع الحوثي تجويع وإفقار» | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. انطلاق الحملة الإعلامية الثانية «مشروع الحوثي تجويع وإفقار»

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الرياض.. انطلاق الحملة الإعلامية الثانية «مشروع الحوثي تجويع وإفقار»

تواصل ـ واس:

أطلق برنامج التواصل مع علماء اليمن الحملة الإعلامية الثانية تحت وسم: “مشروع الحوثي تجويع وإفقار”، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ضد أعدائه الذين انقلبوا على الشرعية وعلى الإجماع الوطني، خدمة للمشروع الإيراني الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلام والتعايش في المنطقة العربية.

ودشنت الحملة التي أعلن انطلاقها من مقر البرنامج في الرياض مساء أمس، بندوة عامة حضرها المختصون والمهتمون، وجمع من العلماء والدعاة والإعلاميين استعرض فيها المتحدثون الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق أبناء الشعب اليمني وما خلفته من دمار وأضرار كبيره ومدمرة على الشعب اليمني ومقدراته، واقتصاده والتداعيات الخطيرة على اليمن.

وتقدم الحملة على مدار أيام تنفيذها دراسات متعددة منها اقتصادية أعدها المركز الإعلامي بالبرنامج بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، بعنوان : “انقلاب الحوثي وصالح وأثره على الاقتصاد وتفشي الفقر والمجاعة في اليمن”.

ويقيم المركز الإعلامي ندوة في عدن غداً، تضمن قراءة الدراسة الاقتصادية الصادرة عن المركز، وتستعرض الإجراءات المالية الكارثية التي اقترفتها ميليشيا الحوثي؛ ما نتج عنه انهيار الاقتصاد اليمني، وتفشي الفقر والمجاعة والأوبئة.

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