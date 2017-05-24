فتح أول مصرف إسلامي في المغرب

تواصل- وكالات:

بدأ أوّل بنك إسلامي العمل في المغرب، ويتعلّق الأمر بـ”أمنية بنك” الذي جرى إنشاؤه بشراكة بين مجموعة القرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي، إذ أعلن البنك انطلاق عملياته بداية هذا الأسبوع.

ويعدّ “أمنية بنك” أوّل مصرف إسلامي يحصل على الترخيص من بنك المغرب، إذ حصل على الموافقة في 2 يناير 2017، وأشار البنك على موقعه الإلكتروني أنه “بنك شامل يواكب عملاءه سواء كانوا أفراداً، مهنيين أو شركات “.

ويطلق في المغرب على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية، إذ لا يتم وصفها سواء في القوانين أو في الحملات الإشهارية بالبنوك الإسلامية.

وتحدث البنك الجديد عن أنه يوّفر “باقة غنية من المنتجات والخدمات البنكية اليومية ومنتجات التمويل والاستثمار والتوظيف والادخار”، ويتوفر البنك حالياً على ثلاث وكالات في الدار البيضاء والرباط، معلناً عن قرب افتتاح حوالي 17 وكالة عبر كل التراب المغربي.