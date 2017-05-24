«المياه الوطنية»: ترسية 4 عقود لإنهاء معاناة سكان «طويق ولبن والعزيزية» بالرياض

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وافق مجلس إدارة شركة المياه الوطنية في جلسته السادسة والستون على ترسية (4) عقود تنفيذ شبكات صرف صحي لعدد من أحياء مدينة الرياض وهي حي طويق، وحي ظهرة لبن، وحي العزيزية.

وبلغت قيمة العقود المزمع ترسيتها لتلك المشاريع أكثر من (148) مليون ريال، في مدة لا تزيد عن (28) شهراً. ويأتي ذلك من أجل إنهاء معاناة سكان تلك الأحياء التي عانت من طفح المياه فيها، إضافة إلى استشعار مجلس إدارة الشركة لأهمية وسرعة رفع الضرر عن عملائها في المدن التي تشرف عليها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن المجلس ناقش العديد من القضايا المائية والبيئة التي تهم عملاء الشركة ومشاريع الشركة القائمة والمشاريع التي تحت الإنشاء ونسب الإنجاز لها، وكذلك تمت مناقشة المشاريع الاستراتيجية للشركة والتي تهدف إلى تطوير إدارة الطلب على المياه وتحسين أداء القطاع، وسبل الابتكار التي تمثل أداة مهمة من أدوات خطط الشركة الاستراتيجية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء في هذا القطاع الحيوي.

وذكر الموكلي أنه تم أيضاً استعراض قرارات المجلس الماضية وآليات تطبيقها وتقييم الوضع الحالي للشركة من خلال تطبيق خطط التحول الوطني 2020 وما تم إنجازه حتى تاريخه. إضافة إلى الإجراءات التطويرية على مستوى الشركة بما فيها تقنية المعلومات، وخطة الشركة في التخصيص، وعرضاً آخر عن برامج استخدام المياه المعالجة في الأغراض الصناعية والزراعية.