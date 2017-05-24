 «تحفيظ القرآن» بالدمام تحتفي بخريجيها للمرحلة المتوسطة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تحفيظ القرآن» بالدمام تحتفي بخريجيها للمرحلة المتوسطة

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«تحفيظ القرآن» بالدمام تحتفي بخريجيها للمرحلة المتوسطة

تواصل – غنية الغافري:

احتفت مدرسة تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة في الدمام، بـ٦٠ طالباً من المرحلة المتوسطة أتموا حفظ كتاب الله عز وجل.

وقال الأستاذ وليد بن محمد الغامدي أحد المشاركين في تنظيم حفل التكريم: إن هذه الثلة من الطلاب الذين اختاروا مدارس التحفيظ يستحقون الاحتفاء، لذلك حرصت المدرسة على تكريمهم إجلالاً لكتاب الله تعالى.

ونوه الغامدي إلى أن الحفل الذي حضرة أولياء أمور الطلاب تضمن عدداً من الكلمات وتكريم الخريجين من قبل وكيل المدرسة عمر اليعقوبي وبعض المعلمين، مشيراً إلى أن المدرسة أرسلت رسائل sms للطلاب الخريجين تهنئهم بالنجاح وتحثهم على الاستمرار في تعاهد القرآن الكريم والعمل بهديه.

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