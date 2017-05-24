 خادم الحرمين يؤكد لـ "ماي" وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة الإرهاب | صحيفة تواصل الالكترونية

خادم الحرمين يؤكد لـ “ماي” وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة الإرهاب

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خادم الحرمين يؤكد لـ “ماي” وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة الإرهاب

تواصل – واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، عبّر فيه عن استنكار المملكة العربية السعودية وإدانتها بشدة للعمل الإرهابي الشنيع الذي حدث في مانشستر ويتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية، مقدماً خالص التعازي والمواساة في ضحايا ذلك العمل الإرهابي، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد – أيده الله – خلال الاتصال الهاتفي وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة الإرهاب.

وقد أعربت دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته، مؤكدة العمل سوياً لمواجهة الإرهاب.

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