بالأسماء.. جامعة الجوف تعلن المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية والفنية والصحية

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الجوف، اليوم، عن أسماء المرشحين والمرشحات نهائيا على الوظائف الإدارية والفنية والصحية التي أعلنت عنها الجامعة.

وطالبت الجامعة، المرشحين والمرشحات بمراجعة الجامعة وفق التعليمات التالية:

أولا: المرشحون على الوظائف من الرجال مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالمدينة الجامعية بسكاكا.

ثانيا: المرشحات على الوظائف التي مقرها سكاكا مراجعة مجمع كليات البنات بسكاكا.

ثالثا: المرشحات على الوظائف التي مقرها القريات وطبرجل مراجعة مجمع كليات البنات بالقريات.

رابعا: على المرشحين والمرشحات إحضار المستندات الآتية:

1) أصول شهادات المؤهلات والخبرات والدورات التدريبية.

2) إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

3) عدد 3 صور شخصية للمرشحين من الرجال فقط.

خامسا: تبدأ فترات المراجعة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 10/9/1438هـ من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13/9/1438هـ.

سادسا: من يتخلف عن الحضور خلال الفترات والتعليمات المحددة أعلاه يسقط حقه في الوظيفة، إلا بتقديم عذر قانوني تقبله إدارة الجامعة وذلك خلال أسبوع من نهاية المواعيد المحددة أعلاه.

أسماء المرشحين هنا

أسماء المرشحات هنا