بالأسماء.. جامعة الجوف تعلن المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية والفنية والصحية

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت جامعة الجوف، اليوم، عن أسماء المرشحين والمرشحات نهائيا على الوظائف الإدارية والفنية والصحية التي أعلنت عنها الجامعة.
وطالبت الجامعة، المرشحين والمرشحات بمراجعة الجامعة وفق التعليمات التالية:
أولا: المرشحون على الوظائف من الرجال مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالمدينة الجامعية بسكاكا.
ثانيا: المرشحات على الوظائف التي مقرها سكاكا مراجعة مجمع كليات البنات بسكاكا.
ثالثا: المرشحات على الوظائف التي مقرها القريات وطبرجل مراجعة مجمع كليات البنات بالقريات.
رابعا: على المرشحين والمرشحات إحضار المستندات الآتية:
1) أصول شهادات المؤهلات والخبرات والدورات التدريبية.
2) إحضار بطاقة الهوية الوطنية.
3) عدد 3 صور شخصية للمرشحين من الرجال فقط.
خامسا: تبدأ فترات المراجعة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 10/9/1438هـ من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13/9/1438هـ.
سادسا: من يتخلف عن الحضور خلال الفترات والتعليمات المحددة أعلاه يسقط حقه في الوظيفة، إلا بتقديم عذر قانوني تقبله إدارة الجامعة وذلك خلال أسبوع من نهاية المواعيد المحددة أعلاه.