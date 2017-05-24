الجوف.. القبض على مواطن حطّم كاميرا «ساهر» بـ«حَجَر»

تواصل – فريق التحرير:

تبلغ مركز شرطة قارا التابع لشرطة منطقة الجوف، عن قيام شخص مجهول يستقل مركبة من نوع هايلكس برمي حَجَرٍ على كاميرا الرصد الآلي والموجودة على طريق الملك خالد؛ مما أدى إلى كسرها ولاذ بالفرار.

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، وقال: من خلال التحريات تم التعرف على قائد المركبة ومعه شخصان وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر وجرى ضبطه وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضاف أن شرطة منطقة الجوف تهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين بالحرص على التقيد بالسرعة النظامية، وتحذر من أي اعتداء أو عبث من ضعاف النفوس على تلك الأجهزة التي تعد من ممتلكات وزارة الداخلية التي وضعت من أجل سلامة الجميع، وتؤكد أنها ستتابع كل من يحاول العبث بتلك الممتلكات.