 وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماع لتفعيل آليات العمل الدعوي | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماع لتفعيل آليات العمل الدعوي

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وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماع لتفعيل آليات العمل الدعوي

تواصل – واس
ترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالوزارة في الرياض اليوم، اجتماعاً لتطوير قطاع الدعوة في فروع الوزارة، بحضور نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدداً من المسؤولين في الوزارة وفروعها بحث مجموعة من الموضوعات المتعلقة بواقع الدعوة والإرشاد في المملكة، وآليات تفعيل العمل الدعوي، وتطويره، وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في الدعوة إلى الله.

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