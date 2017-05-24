طريقة جديدة من «تويتر» تُتيح للمُعلنين التواصل مع المستخدمين

تواصل ـ وكالات:

ابتكر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طريقة جديدة في استخدام الإعلانات للتواصل بين الشركات والمستخدمين، حيث أعلنت الشركة عن بطاقة جديدة تظهر في التغريدات المروجة يمكن للمستخدمين التفاعل معها وبالتالي التواصل عبر الرسائل الخاصة.

البطاقة الجديدة تدعى Direct Message Cards وهي عبارة عن تغريدة مروجة مثل الاستبيان تحوي 4 اختيارات يمكن كتابة أي شيء فيها وعند الضغط على أي اختيار يتم إنشاء رسالة خاصة جديدة والبدء بمحادثة ما بين المستخدم والحساب.

ويمكن ربط كل إجابة مع بوت معين يقدم تجربة تواصل مخصصة بين المستخدم والحساب بدون الحاجة لتدخل بشري والرد على الاستفسارات، وبما أنه يمكن للمستخدمين التفاعل مع التغريدات المروجة، يمكنهم إعادة تغريد التغريدة المروجة بالتالي تظهر لعدد أكبر من المستخدمين ويمكنهم التفاعل معها والضغط على الأزرار والدخول في تجربة تواصل مؤتمتة.

هذا النوع الجديد من الإعلانات يتيح للشركات الاستفادة منه بالكثير من الأشكال سواء التعريف بالمنتجات والخدمات الجديدة، خدمة العملاء، تلقي الشكاوى والاستفسارات، تقديم الملاحظات وغيرها.

وهذه الوحدة الإعلانية الجديدة متاحة الآن لعدد محدود من المعلنين على تويتر، ومن المتوقع أن تتوسع لاحقاً لتشمل عدد أكبر وحتى الجميع.