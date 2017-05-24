«آبل» تختبر تقنية الاتصال بشبكات الجيل الخامس

تواصل – وكالات:

يقترب العالم من البدء في استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة شبكات الجيل الخامس التي من المتوقع أن تبدأ بالتوفر خلال 3 سنوات، وتحضيراً لذلك الوقت تعمل الشركات على اختبار أجهزتها وتقنيتها للتوافق معها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وكشفت وثائق رسمية عن طلب تقدمت به آبل لاختبار شبكات الجيل الخامس بالقرب من مقرها الرئيسي في كاليفورنيا. وبالتحديد ستختبر آبل سرعات التحميل والرفع للبيانات التي يمكن الوصول إليها باستخدام تقنية الأمواج الميليمترية mmWave وهي التقنية التي تستخدمها شركات مثل Starry لنشر الإنترنت اللاسلكي فائق السرعة للمنازل.

ويشمل اختبار آبل سيناريوهات متعددة مثل المسار المباشر والمسارات المتعددة التي ستنتقل بها البيانات من محطة البث إلى جهاز الاستقبال.

وتتمكن تقنية البث mmWave نقل البيانات بترددات مرتفعة وأطوال موجة قصيرة تتراوح ما بين 30 إلى 300 غيغاهرتز، بهذه التقنية سيمكن تخفيض معدل التأخير وأيضاً توسيع نطاق تغطية إرسال البيانات.

وتسمح هذه التقنية بإمكانية تخفيض حجم هوائي الاستقبال في هاتف الآيفون وباقي أجهزة آبل ووضع هوائيات متعددة الموجات في جهاز واحد.

وبالطبع لا توجد تقنية لا تواجه عقبات وتحديات تقنية مثل ما يحصل مع تقنية mmWave التي يتم إرسالها بارتفاعات أعلى من موجات الجيل الرابع LTE، لكنها غير قادرة على الإرسال لمسافات بعيدة جداً، كما لا يمكنها النفاذ من بعض المواد مثل الزجاج.