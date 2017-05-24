أخصائي تغذية يقدم نصائح صحية في رمضان

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قدم أخصائي تغذية مؤلف كتاب “النظام الغذائي للأمراض الاستقلابية” صالح الجعفري، مجموعة نصائح صحية قبيل شهر رمضان المبارك.

ونصح “الجعفري”، اليوم الأربعاء، عبر مجموعة من التغريدات على حسابه بـ”تويتر” بالآتي:

1- الابتعاد عن الأغذية الغنية بالصوديوم وخاصة في السحور.

2- الحرص على تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم بالسحور مثل الموز والبطاطس والسمك.

3- الابتعاد عن المنبهات كالشاي والقهوة قبل أسبوع من الصيام.

4- عدم استخدام مكعبات مرقة الدجاج في تجهيز أطباق السحور خاصة.

5- تناول عند الإفطار في البداية شوربات وتأجيل تناول الطعام الدسم لاحقاً.

6- تجنب شرب الفيمتو في الإفطار واستبداله بعصير طازج مصنوع بالبيت.

7- لا تجعل مائدة الإفطار مليئة بالمقليات بل إدامات الخضراوات فهي أفضل صحياً.