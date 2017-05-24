باحثون: الإفطار الغني بالبروتين يحافظ على مستوى السكر في الدم

تواصل ـ وكالات:

يحرص مرضى السكر من النوع الثاني على تناول وجبة إفطار غنية بالبروتينات بواقع 25 إلى 30 جراماً من البروتينات لتساعدك في تقليل ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم بين وجبتي الإفطار والغذاء، وفقاً للأبحاث الطبية التي أجريت في هذا الصدد.

وشددت الأبحاث على أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الثاني يعانون بصفة عامة من صعوبة في تنظيم الجلوكوز أو مستوى السكر في الدم، خاصة بعد تناول الطعام، مضيفاً أن الوجبة الأولى من اليوم تعد أمراً بالغ الأهمية في الحفاظ والسيطرة على السكر في الدم بقية اليوم.

وعكف الباحثون على مراقبة مستوى السكر بين مرضى السكر من النوع الثاني خاصة مستوى الأنسولين والجلوكوز وهرمونات القناة الهضمية – والمسؤولة عن تنظيم استجابة الأنسولين – بعد وجبة الإفطار والغذاء.

ووجد الباحثون أن تناول كميات وفيرة من البروتين في وجبة الإفطار يعمل على استقرار مستوى السكر في الدم لفترات طويلة طيلة النهار، وذلك بالمقارنة بالمرضى الذين تناولوا الكربوهيدرات في وجبة الإفطار.